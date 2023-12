Terremoto in Cina | almeno 118 morti | si scava tra le macerie

(Di martedì 19 dicembre 2023) Pubblicato il 19 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – E' di118il nuovo bilancio delle vittime deldi magnitudo 6.2 che ha colpito il nordovest della. Secondo le notizie dell'agenzia ufficiale cinese Xinhua, si contano 105e 199 feriti solo nella provincia di Gansu e altre 15 vittime nella viprovincia di Qinghai. Secondo il China Earthquake Networks Center, ilè avvenuto alle 23.59 di ieri, ora locale, con epicentro a Liugou, seguito da altre scosse. Soccorritori e superstiti fanno i conti con temperature gelide e interruzioni della fornitura di acqua ed elettricità. La Xinhua parla di 6.381 case danneggiate solo a Jishishan (Gansu). Stanziati 200 milioni di yuan (circa 25 milioni di euro) per le province colpite. Non vengono ...

Un terremoto in Cina ha causato più di cento morti

Le temperature sono scese ben al di sotto dello zero nel nord della, a causa di un'ondata di maltempo eccezionale. Si tratta delpiù grave per numero di vittime dalla scossa devastante ...

Terremoto magnitudo 6.2 in Cina, oltre 100 morti e 500 feriti. Si scava tra le macerie RaiNews

Cina, terremoto in province Gansu e Qinghai: almeno 116 morti TGCOM

Devastante terremoto in Cina: magnitudo 6.2, almeno 118 morti. Taiwan offre il suo aiuto a Pechino

Sciame sismico in corso, il rigido inverno e una raffica di black out complicano i soccorsi Pechino, 19 dicembre 2023 – Si fa via via più drammatico il bilancio del devastante terremoto che ha colpito ...

Taiwan: terremoto di magnitudo 6.2 in Cina, presidente Tsai offre assistenza

La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha espresso cordoglio per il devastante terremoto di magnitudo 6.2 che nella notte ha colpito il ...