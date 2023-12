Tentato omicidio a Roma | moldavo 51enne in gravissime condizioni | fermato un giovane a Prima Porta

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 dicembre 2023)nel quadrante diriduce in fin di vita cittadino della Moldavia. Nel tranquillo quartiere di, precisamente in Via Dalmine 22, a, un violento episodio ha sconvolto la serenità della comunità. Gli agenti del Commissariato di Ponte Milvio sono intervenuti sul luogo di un’aggressione avvenuta ieri, 18 dicembre 2023, alle ore 22, che si sarebbe trasformata in. Ilavvenuto ieri sera nel quartierediUnrumeno di 21 anni ha brutalmente aggredito un uomodi 51 anni, ...