Tenta di strangolare la ex davanti a figlio e suocera | le urla attirano i Carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ha cercato di soffocare l’ex compagnaagli occhi terrorizzati dele della. Ma in soccorso della donna sono intervenuti iche hanno bloccato l’uomo. E’ solo l’ultimo caso di maltrattamenti in famiglia che arriva in questo caso da Sonnino, in provincia di Latina. Un passato fatto di continue aggressioni verbali sfociate, pochi giorni fa, in una violenza che poteva finire in tragedia. A salvare una donna da quello che, di fatto, poteva essere l’ennesimo femminicidio sono stati iche, sentendo le grida disperate della vittima, sono intervenuti sul posto. Violenza sulle donne, ancora un caso negli ultimi giorni – (ilcorrieredellacitta.com)Al collo la donna aveva ancora i segni deltivo di strangolamento da parte dell’uomo che solo alla ...