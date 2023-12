Tenta di strangolare la compagna davanti al figlio minore | in arresto 40enne pontino

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Pubblicato il 19 Dicembre, 2023 Giovedì scorso i Carabinieri della Stazione di Sonnino hanno arrestato un uomo di 40 anni, di Sezze, con l’accusa di “maltrattamenti in famiglia”. Vittima laconvivente. I militari sono stati messi in allarme dalle grida di una donna provenienti da un appartamento nei pressi del Comando; hanno quindi fatto irruzione nell’abitazione trovando l’ex compagno della donna che, dopo una lite per futili motivi, l’aveva assalita. Il provvidenziale intervento dei militari ha permesso di fermare l’uomo che stava cercando dila sua vittima, il tutto alla presenza del loroe della madre di quest’ultima. Gli operanti hanno rilevato i segni sul collo della donna, che hanno indotto ad approfondire i fatti, ricostruendo come il gesto fosse l’ennesimo di una ...