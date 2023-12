Tenta di aprire PostePay con documenti falsi | arrestato 47enne pregiudicato casertano

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 19 dicembre 2023) Napoli. I carabinieri del nucleo radiomobile hannoper possesso e fabbricazione diG. Z.,della provincia di Caserta già noto alle forze dell’ordine. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti nell’ufficio postale di piazza Matteotti. Ilstavando di stipulare un contratto per avere una cartama il dipendente postale non è caduto nel tranello. Il direttore dell’ufficio ha contattato il 112 e i carabinieri hanno bloccato l’uomo ancora all’interno dell’istituto. Ilera in possesso di una carta di identità falsa valida per l’espatrio e intestata a ad un altro uomo ma con sopra la propria foto. L’è in attesa di giudizio.