Tennis | Matteo Berrettini non può usufruire del ranking protetto come Nadal | il percorso in salita dell’italiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Sarà un 2024 inper. Ilta italiano si sta preparando per la lunga trasferta australiana che comincerà dalle qualificazioni di Brisbane, prima di prendere parte agli Australian Open (14-28 gennaio), presente nel tabellone principale.ha sfruttato la sua attuale classifica, cioè da n.92 per essere nel main draw, mentre Rafaelè tra iti che hanno potuto avvalersi del cosiddetto “”. Di cosa si tratta? Tale norma consente ai giocatori che ritornano in campo dopo una lunga pausa, causata da infortuni o per motivazioni personali, di poter utilizzare in fase di iscrizione a un torneo, per un periodo di un anno, la propria classifica precedente allo stop forzato. Il numero di ...

Matteo Arnaldi ha già iniziato la sua avventura in Australia. Il ligure, reduce dal successo in Coppa Davis a Malaga, ri parte per una nuova stagione ... (oasport)

La pausa Tennis tica si fa sentire ma alla prossima stagione ormai manca davvero poco. A fine dicembre infatti si tornerà in campo per cominciare la ... (metropolitanmagazine)

Vuole voltare pagina, Matteo Berrettini , lasciarsi alle spalle un lungo periodo no (sportivamente parlando) e ripartire nel 2024 per tentare di ... (liberoquotidiano)

Qualificazioni Australian Open 2024 - 17 italiani al via. Assente Fabio Fognini

Gli altri italiani certi di un post nel tabellone di qualificazioni sono: Giulio Zeppieri , Andrea Pellegrino , Andrea Vavassori , Mattia Bellucci ,Gigante , Raul Brancaccio , Stefano ...

Matteo Berrettini riparte con Roig, quali prospettive L'editoriale di Marco Mazzoni LiveTennis.it

