Tennis | la ‘Riyad Season Tennis Cup’ in esclusiva su Dazn

(Di martedì 19 dicembre 2023) La più importante esibizionetica di fine anno sbarca su. La “RiyadCup” e la paittaforma annunciano oggi un’importante partnership che vedediventare partner esclusivo per la produzione e la trasmissione dell’evento. I miglioriti al mondo si affronteranno il 26 e 27 dicembre: in campo il numero uno del mondo, Novak Djokovic, contro il numero due, Carlos Alcaraz; poi in scena due grandi nomi delfemminile, ovvero Aryna Sabalenka e Ons Jabeur, per una due giorni di grande sport. SportFace.