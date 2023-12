Telelaser Pontina | calendario postazioni autovelox nel Lazio fino alla Vigilia di Natale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 dicembre 2023) Siamo entrati nella settimana che ci porterà al. Giorni di festa in cui, inevitabilmente, in molti decideranno di spostarsi. Per questo non mancheranno i controlli della Polizia Stradale anche sulla. Tornano anche in questi giorni i controlli su alcune delle principali arterie della Regione. Le verifiche sono predisposte, lo ricordiamo, dPolizia di Stato ed attuate dPolstrada. In particolare è stato reso noto il piano predisposti dei controllia domenica 24 dicembre 2023, giorno delladi: si tratta di attività volte a contrastare comportamenti erratiguida, su tutti l’alta velocità, causa spesso di incidenti stradali anche gravi....