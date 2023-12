Tegola per il Borussia Dortmund | Terzic perde un titolare

I gialloneri faranno a meno di Karim Adeyemi per diverse settimane: ecco il comunicato del club sull'attaccante tedesco (itasportpress)

Un altro exploit di Fratelli d’Italia, un altro 0,3 percento in più nel sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Un balzo che si aggiunge ai ... (secoloditalia)

Brutta tegola in casa Real Madrid . Il difensore David Alaba ha infatti riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. ... (sportface)

Tegola Inter : dopo Cuadrado - stop per un altro big

Brutte notizie in casa nerazzurra, arriva l’ennesimo stop per Simone Inzaghi alla vigilia della partita Lazio-Inter Brutte notizie in casa ... (calciomercatonews)