Tecnologia | cosa c’è da aspettarsi nel 2024?

Leggi su butac

(Di martedì 19 dicembre 2023) Le innovazioni tecnologiche nell’epoca in cui viviamo ormai sono all’ordine del giorno. In vista del, infatti, sono tantissime le novità che ci attendono, che riguardano settori e tecnologie come l’Intelligenza Artificiale, la blockchain, la cybersecurity e molto altro ancora. Proprio in merito all’Intelligenza Artificiale, che in questi ultimi anni sta prendendo sempre più piede in tanti settori dell’economia globale e di quella del nostro Paese, possiamo affermare che il prossimo sarà un anno molto importante per quanto concerne l’attività dell’AI nel settore legale. Sono diversi gli aspetti sui quali ci si concentrerà per dare continuità allo sviluppo di questa nuova, tra questi rientra senza ombra di dubbio l’automazione e l’analisi documentale, che prevede un’attività quotidiana svolta dall’Intelligenza Artificiale per la ...