Electreon and REARQ Partner with BDX on Wireless Loading Dock Charging Pilot for Ahlsell's Last Mile Delivery Fleet

... and lowering Total Cost of Ownership () for logistics fleet operators. It is expected that the ... BusinessManager for Electreon in the Nordics. Temperatures in Stockholm can plummet to ...

TCO Development rivela le ultime tendenze in tema di prodotti informatici più sostenibili Adnkronos

TCO Development reveals key trends in more sustainable IT products PR Newswire

TCO Development rivela le ultime tendenze in tema di prodotti informatici più sostenibili

La domanda crescente di prodotti informatici più sostenibili ha fatto sì che il numero di prodotti certificati 'TCO Certified' sia aumentato del 26% nei primi due anni dell'attuale generazione di TCO ...

TCO Development reveals key trends in more sustainable IT products

IT products are a source of greenhouse gases throughout their entire life cycle — from manufacturing through to distribution, use and disposal. With improvements in design, manufacturing, technology ...