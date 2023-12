Taranto | rissa sfiorata in consiglio comunale durante la discussione sul bilancio | scontro tra Stellato Iv e il civico Abbate

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tensione alle stelle in, dove nel pomeriggio del 19 dicembre, nel corso dei lavori per l’approvazione delsi èla. Protagonisti dello, quasi fisico, il consigliere di maggioranza Massimilianodi Italia Viva, e quello dell’opposizione Luigi, della lista civicasenza Ilva. I due sono quasi venuti alle mani e, tra le urla, sono intervenuti i vigili e altri consiglieri presenti in aula per allontanare. Ala giunta è a rischio, dopo che il sindaco Rinaldo Melucci ha deciso di aderire al partito di Matteo Renzi, dopo aver abbandonato il Pd. Il primo cittadino ha accolto in maggioranza i ...