Taranto | Pd | “Melucci non ha più la maggioranza” Il voto sul bilancio

Leggi su noinotizie

(Di martedì 19 dicembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dal partito democratico: “Ildeldi oggi dimostra che il Sindaconon ha più laper governare la città. – commenta così Anna Filippetti , segretario provinciale del PD ionico dopo ilsulal Comune di– Anche se ilè passato, i 17 voti necessari per governare non ci sono. In più appare evidente che i 3 transfughi del centrodestra sono stati fondamentali per l’approvazione. Come è evidente l’aiutino di 5 consiglieri di centrodestra che non hanno votato contro e sono usciti dall’aula. Il ribaltone politico si è compiuto. Il centrosinistra è all’opposizione, da oggiè un’amministrazione arcobaleno dove destra e “sinistra” si fondono. ...