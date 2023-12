“Talmente ‘occupabile’ che posso morire di fame” La storia di Giulia | abbandonata dalla riforma del governo Meloni | niente lavoro | niente corsi | niente risposte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023)Patrizia Esposito, siciliana di Messina, è tra gli italiani che hanno perso il Reddito di cittadinanza perché ilha deciso che sono “occupabili”. Nulla a che vedere con esperienza e competenze, sia chiaro. Se hai tra i 18 e i 59 anni e nessun minore, persona con disabilità o over 60 nel nucleo familiare, puoi lavorare. Così a, che di anni ne ha compiuti 59 ad agosto, non resta che prepararsi a seguiree orientamento professionale e chiedere i 350 euro del Supporto formazione e. “Pochi, maledetti e mai”, li hanno ribattezzati i tanti che ancora aspettano nonostante frequentino i. L’ultima erogazione del Reddito,l’ha ricevuta a luglio e con l’affitto da pagare non perde tempo. Come altre migliaia di persone, la domanda per ...