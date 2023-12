Tal-Alrabea Beach | Palestina 1944

Leggi su butac

(Di martedì 19 dicembre 2023) C’è una foto che sta diventando virale su alcuni social network, questa: Viene condivisa su molti profili con descrizioni come questa, che si trova su Twitter: Tal-, Palestine. A land full of peoplepic.twitter.com/q4ZTdYhOiS — Çetin Kaya Koç (@cetinkayakoc) November 22, 2023 Peccato che basti cercare in rete per trovare la fonte dell’immagine, e scoprire che si tratta di una bufala. Originariamente pubblicata in un post Facebook del 2015 dal gruppo “Celebrating Palestine”, questa foto non mostra affatto quanto riportato nelle didascalie che la accompagnano. Come è possibile verificare facilmente, ad esempio su eBay, dove la stessa foto viene indicata come scattata a Tel Aviv nel 1955. Anche ricerche ulteriori confermano che la foto è di Tel Aviv, città fondata nel 1909 su terreni acquistati e dune disabitate, a ...