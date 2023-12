Supersex | arriva la serie con Alessandro Borghi ispirata alla vita di Rocco Siffredi

Disponibile dal 6 marzo Netflix annuncia che Supersex debutterà il 6 marzo 2024. La serie , in 7 episodi, creata e scritta da ... (361magazine)

Ecco quando arriva su Netflix "Supersex" - la serie sulla vita di Rocco Siffredi

C'è una data per l'attesa serie sulla vita di Rocco Siffredi. Il progetto con Alessandro Borghi come protagonista arriva in streaming dal mese di ... (ilgiornale)