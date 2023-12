Supermercati Italia | la classifica dei migliori panettoni in commercio | tante novità in lista

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 19 dicembre 2023) Quali sono iin? Scopri ladefinitiva contenente non solo classici ma anche molte. Il periodo natalizio e delle feste porta con sé tantissime prelibatezze tipiche di questa stagione, come il pandoro e il panettone. Senza ombra di dubbio sono il dessert che non può mancare nelle tavole del 25 Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.