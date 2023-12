Supermercati e centri commerciali aperti o chiusi a Natale e Santo Stefano?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 dicembre 2023)è un’occasione di riflessione, ma non di meno è l’opportunità di trascorrere giornate in compagnia di familiari e amici, magari a tavola o anche scambiandosi i regali. E allora fervono i preparativi per arrivare pronti all’appuntamento con le feste. Spese alimentari e pensieri da mettere sotto l’Albero. Eppure è consuetudine che, all’ultimo momento, manchi qualcosa in cucina o un regalino per un ospite inatteso. E allora andiamo a scoprire quali sono ie iche resterannoin occasioni della festa diper questo 2023.(ilcorrieredellacitta.com)Ogni catena alimentare sceglie autonomamente Importante ...