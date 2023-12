(Di martedì 19 dicembre 2023) Per l'esordio del personaggio nel DC Universe,farà a meno di una innovativaha deciso: per il suo imminentenon si servirà delladel Volume, già utilizzata dalla Lucasper The Mandalorian e da allora punto fisso nelle maggiori produzioni di Hollywood. Alla domanda di un fan se farà parte del prossimo reboot del DCU, il regista e co-CEO dei DC Studios ha risposto: "I set sono troppo grandi e le mie macchine da presa si muovono troppo". Non sappiamo cosa ne pensidel Volume (molti registi non ne sono particolarmente entusiasti), ma è chiaro che non sia adatto a questo particolare progetto.racconterà la …

James Gunn spiega perché non ha ingaggiato l' amico Michael Rosenbaum per interpretare Lex Luthor in " Superman : Legacy ". Dopo mesi di rumor e ... (movieplayer)

Secondo gli ultimi rumor, Madelyn Cline sarebbe in trattative per interpretare Supergirl nel film "Superman : Legacy". Secondo nuove indiscrezioni ... (movieplayer)

Superman: Legacy, James Gunn non userà questa rivoluzionaria tecnologia per il suo film

James Gunn ha deciso: per il suo imminentenon si servirà della tecnologia del Volume , già utilizzata dalla Lucasfilm per The Mandalorian e da allora punto fisso nelle maggiori produzioni di Hollywood. Alla domanda di un fan ...

Superman: Legacy, James Gunn rompe il silenzio sul nuovo costume dell'eroe. E stuzzica l'hype dei fan Best Movie

Superman: Legacy, James Gunn non userà questa rivoluzionaria tecnologia per il suo film Movieplayer

Superman: Legacy, James Gunn non userà questa rivoluzionaria tecnologia per il suo film

James Gunn ha deciso: per il suo imminente Superman: Legacy non si servirà della tecnologia del Volume, già utilizzata dalla Lucasfilm per The Mandalorian e da allora punto fisso nelle maggiori ...

Superman: Lagacy, James Gunn parla dei costumi del film

Il co-CEO dei DC Studios James Gunn ha parlato dei suoi pensieri sui numerosi costumi di Superman in Superman: Legacy.