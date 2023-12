Superenalotto | cambia tutto | le date UFFICIALI delle estrazioni

Leggi su ilveggente

(Di martedì 19 dicembre 2023), adesso è anche UFFICIALE:. Ecco leper queste feste che ormai sono davvero alle porte Eccoci, siamo arrivati: siamo proprio nella settimana che porta al Natale e se non avete fatto ancora i regali – chi scrive ha chiuso i giochi in un giorno solo – vi consigliamo di accelerare i tempi. Perché di tempo ne rimane davvero poco.le nuove(AnsaFoto) – Ilveggente.itBene, e dovete stare attenti anche ad un’altra cosa, sopratse siete dei giocatori dele sopratse siete quei tipi di giocatori che giocano, sempre, e in maniera costante, gli stessi numeri. Sì, sopratin ...