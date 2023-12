(Di martedì 19 dicembre 2023) Nella giornata di ieri in Assemblea di Lega i club di Serie A hanno approvato in via definitiva le date dellaItaliana 2023 che sarà...

La notizia di ieri dello spostamento della Supercoppa , che si terrà in Arabia Saudita, non ha trovato molti pareri favorevoli all’interno ... (sportface)

Supercoppa, la minaccia di De Laurentiis: 'Se i campi non sono all'altezza non mando il Napoli'

Lasi disputerà a Riyad tutta sullo stesso campo, quello dell'Al Nassr di Ronaldo e Brozovic. Il problema del patron azzurro è però legato ai campi di allenamento al punto da aver ...

De Laurentiis, braccio di ferro con la Lega di Serie A: minaccia di disertare la Supercoppa Fiorentina.it

ADL fa infuriare la Lega, poi minaccia di disertare la Supercoppa: il motivo – Sportitalia CalcioNapoli1926.it

Supercoppa Italiana, De Laurentiis furioso con la lega calcio

De Laurentiis minaccia di non far partecipare il Napoli alla prossima Supercoppa Italiana in Arabia Saudita se i campi di allenamento non saranno ritenuti adeguati. Le polemiche sulla Supercoppa Itali ...

Supercoppa, la minaccia di De Laurentiis: 'Se i campi non sono all'altezza non mando il Napoli'

Nella giornata di ieri in Assemblea di Lega i club di Serie A hanno approvato in via definitiva le date della Supercoppa Italiana 2023 che sarà disputata come da programma in Arabia Saudita e che vedr ...