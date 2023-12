Supercoppa Italiana | ecco le date in cui si giocherà

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 dicembre 2023) Calendario riorganizzato, squadre che giocheranno prima o dopo rispetto a quanto preventivato e un po’ di confusione sotto tanti altri aspetti. Lain Arabia Saudita, la prima con la formula delle final four, ha sconvolto il campionato ma alla fine ha trovato le suedefinitive. Le ha annunciate ieri in conferenza stampa il presidente della Serie A Lorenzo Casini. Di fatto sono state confermate quelle già previste, per cui si scenderà in campo il 18 e il 19 gennaio per le semifinali e poi il 22 per la finale. Decise ledella, Casini: “in Arabia dal 18 al 22 Gennaio” Crediti foto: SSC Napoli TwitterQueste dunque le parole di Lorenzo Casini raccolte da TMW al termine dell’assemblea di lega tenutasi ieri: ...