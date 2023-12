Supercoppa italiana a Riyad | Napoli-Fiorentina | prima partita il 18 gennaio

Leggi su firenzepost

(Di martedì 19 dicembre 2023) La, quella del nuovo formato a quattro squadre, ha ufficializzato il suo calendario come rende noto il sito di SportMediaset. Lasemifinale traè in programma per giovedì 18, mentre la seconda tra Inter e Lazio andrà in scena il giorno dopo, venerdì 19 L'articolo proviene da Firenze Post.