Supercoppa in Arabia | De Laurentiis tuona | “Se i campi non sono all’altezza non mando il Napoli”

Leggi su sportface

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il Corriere della Sera ricostruisce le ultime ore in casa, a cominciare dal consiglio di Lega che si è tenuto ieri e che ha deciso, dopo una serie di spostamenti e malumori, di fissare le date dellaItaliana inSaudita, con gli azzurri che sfideranno la Fiorentina il 18 gennaio. Si giocherà in casa dell’Al Nassr a Riyadh, ma Aurelio Depare sul piede di guerra: “Se idi allenamento non, nonil”, hato il patron partenopeo. E proprio oggi una delegazione della società campana partirà per l’per dei sopralluoghi. SportFace.