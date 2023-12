Supercoppa | i bookie puntano sul terzo trionfo consecutivo dell'Inter Il Napoli insegue | più staccate Lazio e Fiorentina

(Di martedì 19 dicembre 2023) Si avvicina la Final Four che assegnerà laItaliana.sono pronte ad affrontarsi in Arabia...

L'Inter sogna il triplete, Inzaghi come Mourinho Ecco le quote

A gennaio, come detto, i nerazzurri parteciperanno alle Finals dimentre faranno il loro ... Leggi anche Inter o Juve: ecco chi vincerà lo scudetto per iLeggi i commenti Scommesse: ...

Basket, le quote della Supercoppa tra Milano, Virtus, Brescia e Tortona La Gazzetta dello Sport

Genoa-Milan, analisi del match e quote dei bookies Tuttosport

Supercoppa, i bookie puntano sul terzo trionfo consecutivo dell'Inter. Il Napoli insegue in quota, più staccate Lazio e Fiorentina

ROMA - Si avvicina la Final Four che assegnerà la Supercoppa Italiana. Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina sono pronte ad affrontarsi in Arabia Saudita in un mini-torneo che rappresenta un inedito nella ...

I due allenatori di Inter e Milan si sono sfidati per la prima volta da calciatori in un Empoli-Inter, ora se la vedranno in panchina

I due allenatori di Inter e Milan si sono sfidati per la prima volta da calciatori in un Empoli-Inter, ora se la vedranno in panchina ...