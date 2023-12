Superbonus al 70% nel 2024 | cosa cambia e quali sono le altre agevolazioni fiscali

Senza nuovi interventi, a partire dal primo gennaio la maxi-agevolazione nata in piena emergenza Covid scende rà al 70%, per poi calare ancora al 65% ... (ilsole24ore)

Non passa in Manovra la proroga del Superbonus - ma c’è una posposta per i condomini al 70% dei lavori

Chi sperava in una immediata proroga del Superbonus rimarrà deluso: la Manovra del governo Meloni non prevede alcun allungamento dei tempi per chi ... (quifinanza)