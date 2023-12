Superbonus 2024 | scende al 70% Come funzionerà? Le ultime modifiche

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 19 dicembre 2023): con la Legge di Bilancio per il prossimo anno dovrebbe essere messo un punto sulla lunga e tribolata storia dell’agevolazione fiscale dedicata alla riqualificazione energetica degli edifici.? Quali sono le novità per quanto riguarda gli altri bonus dedicati alle ristrutturazioni? Una panoramica della situazione.al 70%.: a meno di sorprese dell’ultimo minuto ormai chiaro il destino dell’agevolazione fiscale lanciata in piena emergenza Covid. Con l’intenzione di mettere un punto all’altalenante storia della misura, il Governo Meloni intende porre con la Legge di Bilancio una diminuzione della detrazione ...