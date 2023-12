Superbike | tutti gli italiani iscritti al Mondiale 2024 | torna Iannone dopo la squalifica | 6 azzurri in griglia

Leggi su oasport

(Di martedì 19 dicembre 2023) Quando mancano poco meno di due mesi al Gran Premio inaugurale di Phillip Island, è giunto il momento di fare un punto della situazione per quanto riguarda laprovvisoria del. Il mercato piloti di quest’anno ha riservato numerosi colpi di scena e trasferimenti di grande impatto, che hanno coinvolto in parte anche la truppa azzurra presente nella massima categoria riservata alle derivate di serie. Rispetto ai cinque pilotiimpegnati a tempo pieno nell’ultimo campionato, il Bel Paese potrà contare nelsu un elemento in più per un totale di sei centauri nelladella. In realtà debutteranno nella categoria ben due new entry, mentre Lorenzo Baldassarri esce di scenauna ...