Stranger Things 5, i Duffer Brothers smentiscono la teoria del fan sul finale: 'No, non è tutto un sogno'

I creatori diMatt e Ross Duffer hanno smentito categoricamente una teoria dei fan sul finale imminente della serie Netflix di successo. Il duo ha dichiarato a Metro che la serie non finirà con la ...

Stranger Things 5, i Duffer debunkano la fan theory del "fa tutto parte di una campagna di Dungeons & Dragons" BadTaste.it Cinema

Stranger Things, dalla tv al teatro con il prequel che racconta il passato del terribile Vecna RaiNews

Stranger Things 5, i Duffer Brothers smentiscono la teoria del fan sul finale: "No, non è tutto un sogno"

Una teoria sul finale che ha preso piede tra i fan di Stranger Things è stata prontamente smentita dai fratelli Duffer, creatori della serie Netflix.

Stranger Things creators debunk major fan theory about show’s ending

Stranger Things creators Matt and Ross Duffer have shot down one of the most popular theories about how their hit Netflix series will end. The upcoming fifth series of the sci-fi show will be its last ...