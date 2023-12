(Di martedì 19 dicembre 2023) Ottime notizie per, ildiretto dacon protagonistasta attualmente lavorando al suocon protagonista. A dare la notizia durante un'intervista con GamesRadar+ è stata la produttrice Macosko Krieger. "Lo sto producendo.e Josh Singer, che sta scrivendo la sceneggiatura, stanno lavorando alla storia. Spero di avere presto una sceneggiatura, visto che lo sciopero degli sceneggiatori ci ha messo un po' in difficoltà. Ma ci stanno lavorando - non posso dirvi se sarà il...

Steven Spielberg ha parlato per la prima volta del conflitto israelo-palestinese attualmente in corso, commentando l’attacco terroristico compiuto ... (cinemaserietv)

Un film che mi è venuto in mente ascoltando le parole del regista: "Non avrei mai immaginato di vedere nella mia vita una tale indicibile barbarie ... (huffingtonpost)

Wish, la nuova principessa Disney è Asha

... che il pubblico conosce per il ruolo di Anita nella nuova versione di West Side Story firmata da: la parte le ha regalato l' Oscar come miglior attrice non protagonista , oltre all'...

Il principe d'Egitto: ecco il forte impatto che Steven Spielberg ha avuto nella definizione della storia BadTaste.it Cinema

Bullitt: il film di Steven Spielberg con Bradley Cooper riceve un aggiornamento positivo Cinefilos.it

Steven Spielberg: nuovi aggiornamenti su Bullit, il suo prossimo film con Bradley Cooper

Steven Spielberg sta attualmente lavorando al suo prossimo film con protagonista Bradley Cooper Bullit. A dare la notizia durante un'intervista con GamesRadar+ è stata la produttrice Macosko Krieger.

Le ossessioni di Stanley Kubrick e quel sogno svanito di nome The Pinocchio Project

Il primo racconto, la storia, A.I., Spielberg e le ossessioni: un documentario, The Pinocchio Project, racconta un film di Stanley Kubrick che non vedremo mai ...