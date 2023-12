Staffelli consegna il Tapiro a Chiara Ferragni | “Me lo merito stavolta”

Leggi su biccy

(Di martedì 19 dicembre 2023) Valerioieri sera non ha potuto nonre uninalla multa dell’Agcom. “Questa volta ilme lo” – le parole di– “Ho fatto un errore, è stato un errore in buona fede, ma è stato fatto e ne prendo la responsabilità. Gli errori si pagano e così ho deciso di donare un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita che spero aiuterà per il reparto oncologico pediatrico. Ho impugnato anche la sentenza dell’Agcom perché secondo me è sproporzionata e se nel secondo grado di giudizio ridurranno questa sanzione anche quello lo daremo in beneficenza. L’errore è stato legare un’attività che era commerciale a qualcosa di solidale. Il video, trasmesso da ...