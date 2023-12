Sportoletti UniPg | ' terapie leucemia linfatica cronica sempre più efficaci'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Roma, 19 dic. (Adnkronos Salute) - "Per laabbiamo un ventaglio di farmacipiù. Negli ultimi anni c'è stata una vera rivoluzione che ha trasformato il trattamento di questa malattia: siamo passati da una terapia aggressiva a una target chemio-free. Gli attuali farmaci sono piccole molecole, degli inibitori dei pathways che regolano la sopravvivenza e proliferazione delle cellule malate. Perché utilizziamo questi farmaci? Semplice, perché i pazienti, per effetto della Llc, hanno delle problematiche di anemie, di piastrinopenia, di linfomi ingranditi. Questi farmaci vanno a riportare l'orologio del tempo a quando la malattia non era aggressiva. Un particolare molto importante per la qualità della vita". Così all'Adnkronos Salute l'ematologo Paolo ...