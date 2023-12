Space Dreamers | l’exibition da visitare durante le Feste

(Di martedì 19 dicembre 2023) Arriva a Milano una’ exhibition dedicata allo spazio con 16 installazioni uniche ed immersive, create per coinvolgere, emozionare e sorprendere i visitatori Cattura l’immaginazione di tutti, popolando da sempre i sogni di adulti e bambini. Molte menti creative ne hanno scritto e parlato, chi non ha mai sognato di viaggiare nello spazio? Per realizzare quel sogno inaugura il 14 dicembre in Piazza Beccaria a Milano,, una exhibition dedicata allo spazio con 16 installazioni uniche ed immersive, create per coinvolgere, emozionare e sorprendere i visitatori. Dalle creatrici dello straordinario successo del Museum Of– Giulia e Elena Sella di Postology – nasce un travolgente nuovo progetto senza precedenti, in cui il fascino e il mistero dell’universo prendono vita. Ogni installazione è stata progettata con cura per ...

L'economia spaziale è il futuro del Made in Italy (e dell'Africa)

Un appuntamento parte di un fitto calendario di iniziative che ha inoltre tra i suoi fiori all'occhiello la mostra immersivainaugurata il 14 dicembre a Milano, città che dal 14 al 18 ...

Space Dreamers, a Milano la mostra immersiva nello spazio IL GIORNO

Space Dreamers arriva a Milano: cosa aspettarsi dalla mostra immersiva per perdersi tra le stelle Fanpage.it

UW-Madison’s Center for DREAMers closes with expiration of grant

The $110,000 two-year nonrenewable grant administered through the University of Wisconsin Law School that funded the Center for DREAMers at UW-Madison expired and the center closed in October.

Space Dreamers Milano: 16 installazioni immersive pr esplorare stelle, satelliti e galassie

Space Dreamers Milano – Lo spazio, con i suoi misteri e meraviglie, ha sempre catturato l’immaginazione di adulti e bambini, diventando fonte di ispirazione per molte menti creative. Chi, infatti, non ...