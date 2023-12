Spaccia nel suo appartamento | arrestato 36enne

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 19 dicembre 2023) La Polizia di Stato haun tarantino di 36 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di spaccio di sostanza stupefacente. I Falchi della Squadra Mobile, nella loro quotidiana attività di contrasto allo spaccio di droghe, hanno notato in uno stabile di via Capecelatro uno strano ed inusuale movimento di giovani molti dei quali conosciuti come abituali assuntori di sostanze stupefacenti. Le loro fugaci visite e la conoscenza dei luoghi hanno fin da subito fatto sorgere il legittimo sospetto di aver scoperto una probabile attività di spaccio. Le successive indagini hanno consentito di raccogliere indizi utili a ritenere che un, con specifici precedenti in materia droga, aveva ripreso l’illecita attività avendo come base il suosito all’ultimo piano di quel condominio. Dopo aver annotato per ...