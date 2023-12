Sorteggio con la Roma | le reazioni del Feyenoord | “Sembrava uno scherzo”

(Di martedì 19 dicembre 2023) “Devo essere molto onesto, ho detto: ‘Marsiglia o’, e andiamo di nuovo a”. Questa la reazione del portiere del, Justin Bijlow ai microfoni di di RTV Rijnmond, dopo ildello spareggio di Europa League che mette nuovamente di fronte la squadra di Rotterdam a quella di Josè Mourinho. “La prima reazione ovviamente è stata: ‘ancora!’. Saranno ancora due partite intense, ma c’è ancora molto da fare”, ha aggiunto. Laha battuto gli olandesi in finale di Conference League e ai quarti di finale della scorsa Europa League. Anche il capitano Gernot Trauner commenta l’urna di Nyon: “un po’ uno”, apre l’austriaco. “Siamo andati a, non solo per la, ma anche per la Lazio. Questa sarà la ...

Il Milan è stato sorteggiato con lo Stade Rennes . Saranno i francesi, 13esimi in classifica in Ligue 1 dopo sedici turni i prossimi avversari dei ... (dailymilan)

Il Milan riparte dal Rennes e prova a riannodare i fili di una stagione che proseguirà in Europa League , trofeo che i rossoneri non sono mai riusciti ... (247.libero)

Balotelli: 'Inter sottovalutata, è fra le prime 3 d'Europa dietro a City e Real'

Commenta per primo Mario Balotelli ha parlato così a TVPlay commentando così ildell'Inter in Championsl'Atletico Madrid. 'I nerazzurri sono in grado di farcelagli spagnoli, possono andare avanti. La squadra di Simone Inzaghi viene sottovalutata e secondo me ...

Dalla Spagna tremano dopo il sorteggio contro Inter e Napoli: Accoppiate con le squadre peggiori Fanpage.it

Sorteggi Champions, tutto sulle avversarie di Napoli, Lazio e Inter: rivivi la diretta Corriere dello Sport

Europa League, Milan c’è il Rennes! Tante cessioni e squadra in difficoltà

In Europa League, con l’Atalanta già qualificata, il sorteggio per gli spareggi per gli ottavi ha sorriso al Milan che ha trovato i francesi del Rennes (andata a San Siro… Leggi ...

Sorteggi ottavi Champions League 2023/2024: Zanetti respinto all'ingresso dalla sicurezza, le scuse della Uefa all'Inter

Il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, è stato fermato e ha dovuto insistere per accedere alla sala dei sorteggi Champions. Le scuse Uefa all'Inter ...