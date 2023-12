Sorpreso con la droga in un seminterrato a Soccavo | arrestato

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 19 dicembre 2023)con lain un. La polizia ha notato un via vai di persone dal localecon lain un. Il fatto è accaduto a Napoli ieri sera. I Falchi della Squadra Mobile erano impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di. In via Tertulliano hanno notato un via vai di persone entrare ed uscire daldi uno stabile. I poliziotti hanno effettuato un controllo nei locali in questione dove hannoun soggetto intento a pesare della sostanza stupefacente con un bilancino di precisione. Lo hanno trovato in possesso di due involucri contenenti circa quattro grammi di cocaina e di quindici euro. Rinvenuti ...