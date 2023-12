Sono stato al Christmas Village di Fico | la summa di quanto si possa desiderare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Un weekend a Bologna, tra luminarie scintillanti di fresco e il grande albero di Natale appena innalzato a Piazza Maggiore. Le tappe di me e Mariangela sotto le due Torriquasi sempre le stesse, ma ogni volta si rinnovano di senso: l’osteria del Sole, un paio di belle mostre, sciamare su e giù per i portici, perdersi nell’emisfero universitario, un piatto di tortellini in brodo cucinati a regola d’arte, un concerto di spessore. L’ultima usanza, stavolta, è rimasta però lettera morta: ci era andata decisamente meglio nelle occasioni precedenti, dagli Explosions in the Sky ai Kings of Convenience. Sorvolando su quella volta che corremmo a piedi a perdifiato per chilometri dopo avere sbagliato location per riuscire alla fine a vederci soltanto l’unico bis, beffardo, di Cat Power. Ma tant’è. E pure Charlyn Marie Marshall da Atlanta ci aveva messo del suo, troncando il ...