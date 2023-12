(Di martedì 19 dicembre 2023) Mi chiedo: ma gli israeliani non vedono i filmati dei bambini massacrati a Gaza? Non ci sono madri e padri in? Non provano pietà?Serena Nardinivia email Gentile lettrice, la pietà è morta da un pezzo. Molti si erano illusi che le strazianti immagini quotidiane di bambini feriti, amputati, accecati, maciullati, avrebbe ingenerato una rivolta civile e morale contro i crimini di guerra dell’esercito israeliano. Niente di più lontano dalla realtà. Gli Israeliani in grandissima maggioranza vorrebbero ancora più bombe e più morti. Lo certifica uncongiunto dell’Israel Democracy Institute e dell’Università di Tel Aviv realizzato tra il 23 e 28 ottobre, al culmine dei massacri, quando erano stati uccisi oltre 8mila bambini. Ebbene, il 94,1% degli israeliani approvava a pieno le stragi. Per l’esattezza, il 36,6% chiedeva di continuare così e ...

Alcuni dati non sorprendono, sia chiaro. Che in Italia ci sia chi non si schiera con Israele era ovviamente immaginabile così come è comprensibile ... (nicolaporro)

La responsabilità del conflitto è di Israele, Stato terrorista che deve essere soppresso per riportare la pace: ecco cosa pensano i musulmani in ... (ilgiornale)

Sondaggio Mentana, FdI vola. Choc a sinistra: chi mette la freccia

Nella settimana di Atreju, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia, ma anche del Forum del Pd il verdetto del consuetodel lunedì nel Tg La7 di Enrico Mentana appare chiaro. Il partito della premier Giorgia Meloni torna in crescita, ora al 28,5% (+0,3%). Sempre nel centrodestra riporta il segno negativo la ...

Sondaggio Mentana, FdI vola. Choc a sinistra: chi mette la freccia Il Tempo

Usa 2024, sondaggio choc: oggi vincerebbe Trump, ma “domani” ci sarà veramente Biden ilmattino.it

Sondaggio choc su Israele

Mi chiedo: ma gli israeliani non vedono i filmati dei bambini massacrati a Gaza Non ci sono madri e padri in Israele Non provano pietà ... Read more ...

Attaccato dallo squalo, il papà Michele: «Finché Matteo non cammina non si torna a casa. Almeno due mesi».

«Il rientro in Italia Siamo ancora in alto mare». Per ora è impossibile prevedere una data per il ritorno di Matteo Mariotti a Parma. E nonostante le mille difficoltà, papà Michele riesce a ... Quest ...