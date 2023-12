Sondaggi GF 19 Dicembre | i dati

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 19 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF, iaggiornati a martedì 19: svelate le percentuali relative alle preferenze del web. Chi sarà l’inquilina meno amata?GF 192023: MARCO MADDALONI IMMUNE, GRETA ROSSETTI A RISCHIO ELIMINAZIONE PER SABATO 30/12- A 4 giorni dalla nuova diretta del GF 2023, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, i giochi sembrano già fatti. Marco Maddaloni risulterà il più amato dal pubblico di Mediaset, mentre Greta Rossetti sarà invece spalle al Led anche nel televoto eliminatorio di sabato 30 ...