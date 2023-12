Soldi | case e bollette | Paolo Fox e l' oroscopo 2024 | il segno che vivrà sei mesi infernali

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il 2023 si sta per concludere e come di consuetoFox si lascia andare alle prime previsioni per il nuovo anno. Stando all', assisteremo a "un anno con Giove in Toro e Saturno nei Pesci, ovvero con pianeti che transitano in segni conservatori e consolidano la tendenza a rivalutare tradizioni e regole. E sarà un anno importane per l'amore, perché nella prima parte dell'anno Giove in Toro rappresenta la coppia più tradizionale, mentre da giugno, Giove in Gemelli favorisce una mentalità più aperta". In generale - spiega l'astrologo - "è un anno dominato da un certo rigore che può anche limitare la fantasia e l'allegria". E per quanto riguarda l'amore? SecondoFox, raggiunto dal Corriere della Sera, "nei primi sei, i Pesci hanno eccezionali possibilità e un ...