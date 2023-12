Sofia | fiori bianchi sul luogo dell’incidente Gli amici | “Il tuo ricordo indelebile”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Albano Sant’Alessandro. La notiziasi era sparsa velocemente tra glidi. “Dimmi che stai bene”, le scrivevano preoccupati in chat. Ma a quei messaggi non è mai seguita risposta.Bagattini se ne era già andata, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarla. A 48 ore di distanza dall’incidente che ha spezzato la sua giovane vita, sui social spuntano decine e decine di messaggi di cordoglio. Anche da parte di chinon l’aveva mai conosciuta, ma semplicemente è stato colpito dalla notizia di una morte così precoce, a soli 18 anni. Fuori dall’abitazione di via Zerra ad Albano Sant’Alessandro, le amiche si stringono attorno alla sorella gemella Letizia. “Non me lo spiego ancora. Ti ricorderò per sempre”, scrive una di loro in uno dei tanti post che in queste ...