Soffre ma vince la Casertana | Giugliano battuto e secondo posto raggiunto

(Di martedì 19 dicembre 2023) Caserta (Alfredo Stella). Finisce 3 a 1 per i padroni di casa che nonostante i tanti assenti riesce a portare a casa tre punti importantissimi per la classifica. Buona prestazione delche deve cedere alla maggiore voglia di vittoria della. Primo tempo Solo un minuto e ventiper la: è Tavernelli a mettere in rete una palla giuntagli da Curcio, stop e tiro al volo che termina alle spalle di Russo. Replica ilcon Salvemini al 7’, palla fuori. Gioca meglio ilin questa fase della gara con lache attende nella propria metà campo. Alò 17’ scambio Damian-Tavernelli con il tiro di quest’ultimo che lambisce il palo alla destra di Risso per una deviazione. Prima del corner ammonito Celiento in piena area ...

Torino – E’ sceso in campo ieri sera alle 21 il numero uno al mondo in Atp Novak Djokovic . Il serbo lo ha fatto con Holger Rune e ha vinto. Ma ... (ilfaroonline)

Serie D gironi F e G, i risultati della sedicesima giornata: brillano Ostiamare e Trastevere

... che1 - 0 in casa contro l'Ischia quarto grazie al rigore di Mencagli e vola a soli due punti dalla zona playoff. Resta terza in classifica la Cynthialbalonga , checontro il fanalino ...

Volley Serie B, C e D. A Bardolino l'Ama lotta solo un set. La Giusto Spirito soffre, ma vince Quotidiano Sportivo

La Fiorentina soffre ma vince: 1-0 al Verona, decide Beltran 055firenze

Giovanili - Vittorie clamorose di U18 e 16, vince l'U15, ko al 90' l'U17

UNDER 18 - Splendida prestazione in chiusura d'anno per il Torino di Rocca che a Orbassano surclassa i pari età del Frosinone per 8-1, segnando ben quattro gol per tempo: per i ...

Violamania: ma perché quando vince così Allegri è un grande e invece Italiano è solo fortunato

C’è chi col cortomuso ci ha costruito una carriera. Difesa bassa, zero pressione, massima attenzione sulle palle inattive, battaglia per 90 minuti e cinismo su ogni mezza occasione capitata sui piedi ...