Snowboard | Coppa del Mondo | nove azzurri a Davos per il primo slalom parallelo

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ladeldipropone ildella stagione. Sabato 23 dicembre, sulle nevi svizzere di, si parte con il turno di qualificazione in mattinata, seguito alle 14:00 dal tabellone principale. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato per la tappa elveticaatleti, nel dettaglio: Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Roland Fischnaller, Aaron March, Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont. C’è voglia di dare continuità alle ottime risposte arrivate in questo inizio di stagione. Prima è arrivata la doppietta firmata da Maurizio Bormolini ed Edwin Coratti a Carezza, seguita due giorni dopo dai podi di Lucia Dalmasso e Roland Fischnaller a Cortina d’Ampezzo. ...

Dopo la tappa inaugurale a Les Deux Alpes (Francia), la Coppa del Mondo di Snowboardcross si sposta a Cervinia , in Italia, per un weekend che ... (oasport)

Michela Moioli ha chiuso al sesto posto l’appuntamento di Breuil – Cervinia per la Coppa del Mondo 2023 /2024 di Snowboard cross . Non mancano i ... (sportface)

Secondo posto per Lucia Dalmasso nel gigante paralello di Snowboard andato in scena a Cortina D’Ampezzo. La classe ’97 di Falcade nell’atto ... (sportface)

Cervinia – Un bellissimo trionfo in casa per la coppia d’argento alle scorse Olimpiadi di Pechino 2022. Michela Moioli e Omar Visintin salgono sul ... (ilfaroonline)

Skiarea Alpe Cimbra, che avvio di 2024 con l'arrivo della Coppa Europa di snowboard NEVEITALIA.IT

Cortina d'Ampezzo: coppa del Mondo di snowboard, l'adrenalina scende dal Faloria ilgazzettino.it

Sabato a Davos il primo slalom parallelo della stagione: nove azzurri convocati in Svizzera

Lo snowboard parallelo italiano è stato protagonista di un inizio di stagione esaltante con la doppietta firmata da Maurizio Bormolini ed Edwin Coratti a Carezza, seguiti due giorni dopo dai podi di ...

