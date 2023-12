(Di martedì 19 dicembre 2023) (Adnkronos) – Flessibilità di orari,working,aziendale e possibilità di conciliare i tempi di vita-. Questi i 'must' per le nuove generazioni che si affacciano al mondo del, che, oltre alla carriera e agli aspetti economici, guardano sempre più alla 'sostenibilità' dell'attività lavorativa. "Le generazionisono più focalizzate su aspetti di

Smart, welfare e più tempo per sé, i giovani oggi cercano un lavoro 'sostenibile'

La conciliazione dei tempi di vita e carriera è tra i 'must' per le nuove generazioni, come spiegano le agenzie per il lavoro e i direttori del personale Flessibilità di orari,working,aziendale e possibilità di conciliare i tempi di vita - lavoro. Questi i 'must' per le nuove generazioni che si affacciano al mondo del lavoro, che, oltre alla carriera e agli ...

Smart, welfare e più tempo per sé, i giovani oggi cercano un lavoro 'sostenibile' Adnkronos

Welfare, smart working, premialità, le nuove frontiere della sostenibilità aziendale NT+ Diritto

Smart, welfare e più tempo per sé, i giovani oggi cercano un lavoro 'sostenibile'

La conciliazione dei tempi di vita e carriera è tra i 'must' per le nuove generazioni, come spiegano le agenzie per il lavoro e i direttori del personale ...

Servizi ai commercianti direttamente sullo smartphone: presentata la nuova app

È stata presentata questa mattina la nuova App sviluppata da Confcommercio Piacenza per essere ancora più vicina ai propri associati. L’idea di portare un ...