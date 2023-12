Skicross | i convocati dell’Italia per il doppio appuntamento di San Candido | 6 azzurri in gara | c’è Deromedis

Leggi su oasport

(Di martedì 19 dicembre 2023) La Coppa del Mondo 2023-2024 diprosegue e si trasferisce a Sanper la terza tappa della stagione, l’ultima dell’anno solare. Sulle nevi altoatesine è previsto unper il massimo circuito, con in programma due gare maschili e due eventi femminili individuali tra giovedì 21 e venerdì 22 dicembre. In realtà si comincerà a fare sul serio già stamattina con le qualificazioni per-1, mentre domani si svolgerà la prima fase in vista di-2. Nessuna novità nel gruppo azzurro rispetto alle competizioni precedenti in quel di Arosa, con il direttore tecnico Bartolomeo Pala che ha convocato Simone, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech, Davide Cazzaniga e Yanick Gunsch. Italia ancora assente purtroppo al femminile, ...