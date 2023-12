Sicurezza nel Mar Rosso | l’Italia c’è Dreosto spiega perché

Leggi su formiche

(Di martedì 19 dicembre 2023) Anche la Marina militare italiana sarà impegnata per monitorare le rotte tra il Golfo di Aden e il Canale di Suez nella nuova “Operation Prosperity Guardian” lanciata nella notte dagli Stati Uniti per ristabiliremarittima e stabilità della navigazione, mentre gli Houthi continuano a colpire le navi mercantili che passano in quelle acque come simbolo del loro impegno per la causa palestinese. La recente escalation degli attacchi provenienti dallo Yemen minaccia il libero flusso del commercio, mette in pericolo i marinai e viola il diritto internazionale nel Mar— una via d’acqua fondamentale che è essenziale per la libertà di navigazione e un importante corridoio commerciale che facilita il commercio internazionale. “I paesi che cercano di sostenere il principio fondamentale della libertà di navigazione devono unirsi per affrontare la ...