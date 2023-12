Shopping di lusso all’aeroporto di Fiumicino | l’area d’imbarco A si arricchisce di 14 nuovi brand

Leggi su italiasera

(Di martedì 19 dicembre 2023) Sono 14 ifashion di alta gamma che vanno ad arricchire l’offerta commerciale della nuova areaA dell’aeroporto diLeonardo da Vinci. 1.700 metri quadrati tutti dedicati agli accessori moda, abbigliamento calzature e gioielli di Bulgari, Bottega Veneta, Gucci, Moncler, Dolce&Gabbana, Golden Goose, MaxMara Weekend, Vilebrequin, Pinko, Twin Set, Piquadro, The Bridge, Coccinelle e Furla. Questa nuova area è caratterizzata da una forte impronta Made in Italy che garantisce valori unici per creatività e qualità manufatturiera. Per i passeggeri anche servizi di pick up on return e home delivery Tra istore anche due prime aperture assolute in uno scalo aeroportuale per Twin Set e Golden Goose,particolarmente attento alle tendenze delle ...