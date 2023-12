Sharon Tate | perché fu uccisa dalla Family di Charles Manson | tutte le teorie

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 19 dicembre 2023) A più di cinquant’anni da quel 8 agosto 1969, le reali motivazioni del brutale omicidio dinon sono sancora definitivamente chiarite. Negli anni si sono succedute diversesui movente del massacro, ma nessuna ha mai realmente preso il sopravvento sulle altre. A essere messo in dubbio più volte, è stato persino il diretto coinvolgimento dinegli omicidi. Come noto, l’uomo non era presente quella sera, nella casa di Cielo Drive, ma in interviste rilasciate successivamente,ha persino negato di avere avuto a che fare con gli omicidi, in qualsiasi veste. Ad ogni modo, secondo alcuni, l’omicidio die degli occupanti della villa sarebbe dovuto servire da pretesto per scatenare una guerra razziale tra bianchi e neri, che ...