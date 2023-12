Sette e mezzo | tradizione natalizia e dinamicità

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 19 dicembre 2023) Alzi la mano chi non ha mai giocato almeno una volta adurante le vacanze di Natale. Benché i tempi cambino, è ancora molto diffusa l’abitudine di giocare a carte durante i tipici raduni familiari del periodo natalizio. Il Natale è senza dubbio la festa più sentita nellaitaliana e la sua parte profana, per così dire, contagia anche le persone che non hanno una spiccata sensibilità religiosa. Infatti, il Natale, complice anche il clima del periodo dell’anno, è occasione di incontro tra familiari e amici che hanno spesso difficoltà a ritrovarsi in altri periodi dell’anno. Il Natale cristiano trae origine dai culti precristiani dell’epoca romana e più specificamente dallasolare. Sotto il profilo astronomico, il solstizio d’inverno coincide col giorno più breve dell’anno e si ...