Sette colpi di pistola dopo una lite | così è stato ucciso sotto casa sua il fisioterapista Mauro Di Giacomo “Delitto premeditato”

(Di martedì 19 dicembre 2023) L’omicidio avvenuto ieri sera in via Tauro, accanto alla scuola elementare omonima, è ancora avvolto nel mistero. La vittima un professionista incensurato, tutta la famiglia lo aspettava aquando alle 20,30 ha parcheggiato ed è. Esclusa al momento la pista...

Un 17enne di Quero Vas, in provincia di Belluno , si trova attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Feltre per una ... (ilfattoquotidiano)

Come analizzato dall'edizione odierna di Tuttosport, la crisi del Milan colpisce anche Leao : da certezza a punto interrogativo (pianetamilan)

Un centralino, organizzato come un vero e proprio call center . E un procacciatore di citofoni. Telefonisti, ma anche perlustratori, esploratori, ... (europa.today)

Bari, sparatoria in via Tauro a Poggiofranco: ucciso uomo incensurato

Ucciso un uomo in una sparatoria nel quartiere Poggiofranco di Bari. Alle 20,30 di oggi 18 dicembre, in via Tauro, sono stati esplosi alcunid'arma da fuoco, sei o, che hanno raggiunto un cinquantenne incensurato. Sul posto è intervenuta la Polizia: stanno indagando gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso ...

Sette colpi di pistola dopo una lite: così è stato ucciso sotto casa sua il fisioterapista Mauro Di Giacomo. … La Repubblica

Identificato il giovane che avrebbe sparato almeno sette colpi in una maxi rissa a Palermo NewSicilia

Sette colpi di pistola dopo una lite: così è stato ucciso sotto casa sua il fiosioterapista Mauro Di Giacomo. “Delitto premeditato”

I due avrebbero discusso, si sarebbero allontanati di qualche metro dall’auto e poi sarebbero partiti dalla pistola dell’aggressore sette colpi, dei quali almeno tre andati a segno. Quel che stupisce ...

Ucciso a colpi di pistola: la vittima è un fisioterapista. L'ipotesi: un agguato

Un uomo è stato ucciso con diversi colpi di pistola nella serata di ieri a Poggiofranco, quartiere di Bari. Si tratta di un 63enne incensurato. Attorno alle 20.30 la sparatoria in via ...